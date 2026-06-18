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Accord entre les États-Unis et l'Iran : les travaux techniques peuvent commencer, selon l'AIEA

Le chef de l’agence de surveillance nucléaire des Nations Unies a salué jeudi la signature du protocole d’accord entre l’Iran et les États-Unis, estimant que cela ouvrait désormais la voie à la mise en place des travaux techniques nécessaires à la mise en œuvre de cet accord. 


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© Nations Unies -
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