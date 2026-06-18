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El Niño et tensions géopolitiques fragilisent l’équilibre des marchés alimentaires mondiaux

Les marchés alimentaires mondiaux devraient rester bien approvisionnés en 2026-2027, avec une production céréalière proche de niveaux records. Derrière ces perspectives favorables, la FAO voit toutefois poindre plusieurs risques : un possible retour d’El Niño, la volatilité des prix de l’énergie et des engrais liée aux conflits, les tensions géopolitiques et commerciales, ainsi que les incertitudes macroéconomiques.


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