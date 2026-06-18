Que coûterait, pour les pays du Sud, la réglementation européenne contre la déforestation ?

par Matthieu Trichet, Doctorant en économie, Agence Française de Développement (AFD); Université Sorbonne Paris Nord

Benoit Faivre-Dupaigre, Chargé de recherche, département Diagnostics économiques et politiques publiques, Agence Française de Développement (AFD)