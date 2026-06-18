Que coûterait, pour les pays du Sud, la réglementation européenne contre la déforestation ?
par Matthieu Trichet, Doctorant en économie, Agence Française de Développement (AFD); Université Sorbonne Paris Nord
Benoit Faivre-Dupaigre, Chargé de recherche, département Diagnostics économiques et politiques publiques, Agence Française de Développement (AFD)
Pour les pays producteurs, principalement des pays en développement, les mesures contenues dans le Règlement européen contre la déforestation peuvent être vues comme discriminatoires au plan économique. Qu’en est-il ?
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- jeudi 18 juin 2026