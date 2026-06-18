Tunisie. Les condamnations injustes de la militante antiraciste Saadia Mosbah et de ses collègues de Mnemty doivent être annulées

par Amnesty International

À l’approche d’une audience prévue le 19 juin lors de laquelle la cour d’appel de Tunis réexaminera la condamnation de Saadia Mosbah, défenseure des droits humains tunisienne noire renommée, et de cinq de ses collègues de l’association antiraciste Mnemty pour des accusations infondées de malversations financières, Safia Rayan, chargée de recherches sur l’Afrique du Nord à […] The post Tunisie. Les condamnations injustes de la militante antiraciste Saadia Mosbah et de ses collègues de Mnemty doivent être annulées appeared first on Amnesty International. ]]>



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