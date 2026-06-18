Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Tunisie. Les condamnations injustes de la militante antiraciste Saadia Mosbah et de ses collègues de Mnemty doivent être annulées

par Amnesty International
À l’approche d’une audience prévue le 19 juin lors de laquelle la cour d’appel de Tunis réexaminera la condamnation de Saadia Mosbah, défenseure des droits humains tunisienne noire renommée, et de cinq de ses collègues de l’association antiraciste Mnemty pour des accusations infondées de malversations financières, Safia Rayan, chargée de recherches sur l’Afrique du Nord à […] The post Tunisie. Les condamnations injustes de la militante antiraciste Saadia Mosbah et de ses collègues de Mnemty doivent être annulées appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Que coûterait, pour les pays du Sud, la réglementation européenne contre la déforestation ?
~ Iran. Les attaques meurtrières de drones contre Bahreïn et l’Arabie saoudite doivent faire l’objet d’investigations pour crimes de guerre – Nouvelle recherche
~ États-Unis : Le gouvernement fédéral a terrorisé des communautés du Minnesota
~ De la détention administrative à la peine de mort : l’évolution d’un droit d’exception israélien
~ Solitudes en France : les origines politiques et sociales du « problème »
~ Médecins spécialistes et déserts médicaux : leur présence sur un territoire ne suffit pas à garantir l’accès aux soins
~ Agathe Habyarimana, un procès pour l’Histoire ?
~ Ces Américaines qui ont pris soin des orphelins français pendant la Première Guerre mondiale
~ Au sommet du marathon mondial, l’histoire douloureuse de la frontière entre l’Ouganda et le Kenya
~ L’Hakoah Amateur Club de New York : entre sionisme, exil et intégration
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter