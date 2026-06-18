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Iran. Les attaques meurtrières de drones contre Bahreïn et l’Arabie saoudite doivent faire l’objet d’investigations pour crimes de guerre – Nouvelle recherche

par Amnesty International
Les autorités iraniennes ont tué et blessé des civil·e·s à Bahreïn et en Arabie saoudite, en violation du droit international humanitaire, dans le cadre d’une vague de frappes contre les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), a déclaré Amnesty International le 18 juin 2026. Le conflit, qui a éclaté à la suite des attaques […] The post Iran. Les attaques meurtrières de drones contre Bahreïn et l’Arabie saoudite doivent faire l’objet d’investigations pour crimes de guerre – Nouvelle recherche appeared first on Amnesty International. ]]>


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