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Observatoire des droits humains

États-Unis : Le gouvernement fédéral a terrorisé des communautés du Minnesota

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un manifestant assis levait les bras face à des agents fédéraux de l’ICE et à des policiers dans une rue de Minneapolis, au Minnesota, non loin du lieu ou Alex Pretti, un citoyen américain a été mortellement blessé par des tirs d'agents fédéraux dans la matinée du samedi 24 janvier 2026. © 2026 Richard Tsong-Taatarii/The Minnesota Star Tribune via Getty Images Le déploiement par l’administration Trump de milliers d’agents fédéraux des services de l’immigration dans le Minnesota a entraîné des violations généralisées des droits humains, terrorisé des habitants, et…


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© Human Rights Watch -
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