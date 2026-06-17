Liban : l’ONU s’inquiète d’une reprise des violences dans le sud

Malgré une baisse relative de l’intensité des combats dans le sud du Liban, les Casques bleus de la Force intérimaire des Nations Unies dans ce pays, la FINUL, continuent d’observer d’importantes activités militaires israéliennes dans leur zone d’opérations, a indiqué mercredi l’ONU.



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