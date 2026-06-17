Les femmes : premières à payer le prix de la guerre, dernières à négocier la paix

Les femmes sont partout dans les conflits : parmi les personnes déplacées, les victimes de violences sexuelles, les responsables d'associations qui distribuent l'aide ou tentent de maintenir un semblant de cohésion sociale. Mais lorsqu'il s'agit de négocier la paix, elles sont mises sur la touche.



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