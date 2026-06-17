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Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
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Observatoire des droits humains

« Remettre l'humain au centre de l'IA »

par Rachel Houpe
Trop souvent, les discussions sur l'IA restent cantonnées entre dénonciation et célébration, comme si les seules options étaient un refus total ou une adhésion aveugle.


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