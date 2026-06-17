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EN DIRECT - Débat au Conseil de sécurité sur les femmes et la paix

Le Conseil de sécurité organise, mercredi matin, un débat sur les femmes, la paix et la sécurité internationale, en présence de Sima Sami Bahous, la directrice d’ONU Femmes, Leymah Gbowee, prix Nobel de la paix et présidente de la fondation Gbowee Peace Foundation-Africa (GPFA), et Kaavya Asoka, directrice d’un groupe de travail des ONG sur les femmes et la paix. Suivez les discussions en direct grâce à l'équipe de la Section de la couverture des réunions des Nations Unies.


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© Nations Unies -
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