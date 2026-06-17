Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La transition énergétique n’est pas qu’une question de ressources

par Rachida Bouhid, Ph.D Scholar, Université du Québec à Montréal (UQAM)
La transition énergétique ne se joue pas seulement dans l’accès aux minerais, mais dans le contrôle des chaînes industrielles qui en tirent la valeur.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Luxe et traçabilité : peut-on faire rêver et se conformer ?
~ Réduction de la dette publique : La solution pourrait se trouver sous nos pieds
~ Sommes-nous les parents de nos chiens ou de nos chats ?
~ De la détention administrative à la peine de mort : l’évolution d’un droit d’exception israélien
~ Solitudes en France : les origines politiques et sociales du « problème »
~ Médecins spécialistes et déserts médicaux : leur présence sur un territoire ne suffit pas à garantir l’accès aux soins
~ Agathe Habyarimana, un procès pour l’Histoire ?
~ Ces Américaines qui ont pris soin des orphelins français pendant la Première Guerre mondiale
~ Au sommet du marathon mondial, l’histoire douloureuse de la frontière entre l’Ouganda et le Kenya
~ L’Hakoah Amateur Club de New York : entre sionisme, exil et intégration
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter