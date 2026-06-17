Les séries sud-coréennes : un soft power efficace auprès des jeunes
par Laurence Corroy, Professeure des universités, Université de Lorraine
Johanne Samè, Maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication, Université de Haute-Alsace (UHA)
Sabine Bosler, Maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la communication, Université de Haute-Alsace (UHA)
La culture populaire sud-coréenne, véhiculée par les séries à succès diffusées notamment sur Netflix, irrigue l’imaginaire et les pratiques de consommation des jeunes Français.
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- mercredi 17 juin 2026