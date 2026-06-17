Les séries sud-coréennes : un soft power efficace auprès des jeunes

par Laurence Corroy, Professeure des universités, Université de Lorraine

Johanne Samè, Maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication, Université de Haute-Alsace (UHA)

Sabine Bosler, Maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la communication, Université de Haute-Alsace (UHA)