Réduction de la dette publique : La solution pourrait se trouver sous nos pieds
par Roberto Brunetti, Maître de conférences en sciences économiques, Université Paris-Panthéon-Assas
Carl Gaigné, Directeur de recherche, Economiste, Inrae
Fabien Moizeau, Professeur des Universités en sciences économiques
Il existe une ressource qui n’est pas vraiment taxée : le foncier. Cette piste mérite-t-elle d’être creusée ? Comment et avec quelles perspectives de rendement ?
Lire l'article complet
© La Conversation
- mercredi 17 juin 2026