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Observatoire des droits humains

Sommes-nous les parents de nos chiens ou de nos chats ?

par Émilie Dardenne, Professeure des universités, Université Rennes 2
François-Xavier Roux-Demare, Maître de conférences en Droit privé et sciences criminelles., Université de Bretagne occidentale
La France compte presque 17 millions de chats, 10 millions de chiens. Mais quels liens nous unissent à ces êtres qui partagent notre quotidien ? Font-ils partie de notre famille ? Sont-ils nos enfants ?La Conversation


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