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Observatoire des droits humains

De la détention administrative à la peine de mort : l’évolution d’un droit d’exception israélien

par Romain Lucas, PhD candidate in political science, Sciences Po Lyon; Université Laval
Depuis 2023, Israël durcit détentions et sanctions contre les Palestiniens. Une dérive sécuritaire et judiciaire récemment matérialisée par une loi punissant de mort certains actes terroristes.La Conversation


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