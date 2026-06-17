Médecins spécialistes et déserts médicaux : leur présence sur un territoire ne suffit pas à garantir l’accès aux soins
par Benjamin Montmartin, Full professor of Econometrics and Data Science - Director of the Chair Prevention and Access to Healthcare, SKEMA Business School; IAE Nice - Université Côte d'Azur
Le manque de médecins spécialistes dans certains territoires serait dû à une offre mal répartie, mais aussi à des délais d’attente inégaux pour obtenir un rendez-vous et des barrières financières.
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- mercredi 17 juin 2026