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Haïti : la nouvelle force anti-gangs entend reprendre le contrôle de Port-au-Prince

Sur le boulevard du 15 Octobre, dans l'est de Port-au-Prince, les « tap-tap », ces taxi collectifs chamarrés emblématiques d’Haïti, circulent entre les étals de fruits et les échoppes de fortune. Une foule de passants se presse le long de cette artère animée de la capitale haïtienne. 


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© Nations Unies -
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