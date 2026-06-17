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L’Hakoah Amateur Club de New York : entre sionisme, exil et intégration

par Charlotte Carayol, Doctorante en études germaniques, Université Bordeaux Montaigne
Retour sur l’histoire d’un club new-yorkais qui, durant la Seconde Guerre mondiale, a redonné vie à un club sportif juif autrichien dissous par les nazis.La Conversation


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