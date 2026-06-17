Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Coupe du monde 2026 : l'histoire vraie de ces migrants africains résilients qui redessinent le football mondial

par Uroš Kovač, Postdoctoral fellow, University of Groningen
La Coupe du monde présente le football comme un sport inclusif et diversifié. Ce n'est pas le cas pour les joueurs africains qui partent jouer à l'étranger.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Agathe Habyarimana, un procès pour l’Histoire ?
~ Ces Américaines qui ont pris soin des orphelins français pendant la Première Guerre mondiale
~ Au sommet du marathon mondial, l’histoire douloureuse de la frontière entre l’Ouganda et le Kenya
~ L’Hakoah Amateur Club de New York : entre sionisme, exil et intégration
~ L'Europe dépense des milliards pour renvoyer les migrants : pourquoi cette stratégie ne fonctionne pas
~ Liban. Israël intensifie son recours aux ordres illégaux d’« évacuation » massive et se rend responsable de transfert illégal de population, un crime de guerre
~ Jérusalem-Est : Israël accélère les démolitions de logements et les expulsions
~ France : Des amendes policières discriminatoires piègent les jeunes dans le surendettement
~ Une plante carnivore révèle un mécanisme inédit de mouvement ultrarapide sans muscle
~ « Certains doutent de l’existence d’Ebola » : en RDC, la confiance au cœur de la lutte contre l’épidémie
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter