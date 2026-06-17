Liban. Israël intensifie son recours aux ordres illégaux d’« évacuation » massive et se rend responsable de transfert illégal de population, un crime de guerre

par Amnesty International

Le recours répété par l’armée israélienne à des ordres illégaux d’« évacuation » massive et d’interdiction de retour dans le but de déplacer et de terrifier des centaines de milliers de personnes au Liban constitue une violation flagrante du droit international humanitaire, a déclaré Amnesty International. Dans le sud du Liban, ces ordres sont un moyen délibéré […] The post Liban. Israël intensifie son recours aux ordres illégaux d’« évacuation » massive et se rend responsable de transfert illégal de population, un crime de guerre appeared first on Amnesty International. ]]>



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