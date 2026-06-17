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Jérusalem-Est : Israël accélère les démolitions de logements et les expulsions

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un homme palestinien contemplait les décombres d’une habitation démolie par les autorités israéliennes dans le quartier de Silwan, à Jérusalem-Est, le 19 mai 2026, tandis qu’une pelleteuse déblayait le terrain.  © 2026 Mahmoud Illean/AP Photo (Beyrouth) – Les autorités israéliennes accélèrent les démolitions de logements et les expulsions forcées des habitants palestiniens du district de Silwan, situé à Jérusalem-Est en Cisjordanie occupée, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. La déportation ou le transfert forcé de la population d’un territoire occupé,…


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© Human Rights Watch -
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