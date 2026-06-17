France : Des amendes policières discriminatoires piègent les jeunes dans le surendettement

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une mère de famille fait face à une dette de plusieurs dizaines de milliers d'euros accumulée par des amendes impayées de ses fils, suite aux multiples verbalisations durant leur enfance ; Paris, France, juin 2026. © 2026 Souleymane Fofana (Commeas) La police française verbalise des infractions présumées à la tranquillité publique pour harceler des garçons et jeunes hommes perçus comme Noirs, Arabes ou Nord-Africains et les évincer de l'espace public dans leurs propres quartiers.Des enfants et des jeunes hommes ont reçu des amendes qui, accumulées, peuvent atteindre…



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