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Racisme au sein du SPVM : près de 800 signataires appuient une lettre réclamant une enquête publique et indépendante

Québec solidaire -
Montréal, le 15 juin 2026 – En moins de 24 h, 784 personnes ont signé une lettre de Québec solidaire demandant à la première ministre Christine Fréchette de déclencher une enquête publique et indépendante sur le profilage racial et le racisme systémique au sein du SPVM.

Cette mobilisation citoyenne, appuyée par des personnalités issues de différents milieux, fait suite aux révélations de Radio-Canada sur une enquête en cours concernant 16 policiers, dont 2 officiers, affiliés au poste de quartier 39 du SPVM, qui auraient commis de multiples actes racistes et haineux.

« Face à l’ampleur et la gravité des faits révélés, nous ne pouvons accepter que la seule réponse soit une enquête interne et ciblée du SPVM. Qui peut croire que seuls ces 16 officiers sont passés à travers les mailles du filet, qu’ils sont un cas isolé ? C’est pourquoi nous interpellons aujourd’hui la Première ministre pour demander qu’une enquête publique et indépendante soit menée à la grandeur du SPVM. C’est une condition nécessaire pour espérer rebâtir un lien de confiance entre la population et nos institutions publiques », a déclaré Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

« Malheureusement, les révélations de la semaine dernière ne nous surprennent plus. Elles s’inscrivent dans la longue liste des exemples de profilage racial et de racisme systémique au sein de nos institutions policières. Une enquête élargie, publique et indépendante est la seule façon de faire un portrait précis de l’étendue de la gangrène raciste au sein de la police. C’est le premier jalon indispensable vers une réforme en profondeur du système », a ajouté Andrés Fontecilla, responsable solidaire en matière de Sécurité publique.

Mme Ghazal et M. Fontecilla étaient accompagnés lors de leur conférence de presse par Joël DeBellefeuille directeur exécutif de la Coalition Rouge et Mohamed Mimoun, coordonnateur du Forum jeunesse de Saint-Michel.

« Depuis des années, des citoyens et citoyennes de Montréal-Nord parlent de profilage racial. Depuis des années, les communautés noires, racisées et autochtones soulèvent des préoccupations concernant la façon dont elles sont traitées. Depuis des années, des résidents racontent des expériences qui les ont laissés avec le sentiment d’être ciblés plutôt que protégés, pendant que des organismes communautaires continuent de poser des questions difficiles, d’exiger des comptes et de réclamer des réformes concrètes » Joël DeBellefeuille, Fondateur et directeur exécutif de La Coalition Rouge.

La lettre ainsi que la liste des signataires est disponible sur le lien suivant :
Lettre ouverte demandant une enquête publique et indépendante sur le SPVM


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© Québec solidaire -
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