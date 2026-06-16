Liban : le calme revient, mais la prudence reste de mise

Depuis l’annonce ce week-end d’un accord entre les Etats-Unis et l’Iran pour mettre fin au conflit qui les oppose, la violence a nettement diminué dans le sud du Liban, où s’affrontent Israël et le Hezbollah pro-iranien, mais les violations de l’espace aérien et les échanges de tirs se poursuivent, a indiqué mardi l’ONU.



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