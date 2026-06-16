Sécheresse, chaleur, canicule : l’enfance sous pression

Les sécheresses, les chaleurs extrêmes et les vagues de chaleur, qui constituent la combinaison d’aléas la plus répandue, mettent en danger des millions d’enfants à travers le monde, selon le dernier rapport de l’UNICEF sur le climat publié mardi.



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