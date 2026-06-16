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La production de poisson atteint un nouveau sommet, mais des menaces se profilent

L'aquaculture fournit désormais la majeure partie du poisson consommé, révèle un rapport majeur de la FAO, mais la hausse des températures et la surpêche menacent l'avenir du secteur.


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