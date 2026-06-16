Est-ce sans danger de conserver le poisson dans des emballages en plastique ? Une nouvelle étude fait le point

par Ethel Eljarrat, Profesora de Investigación del Departamento de Química Ambiental, Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA - CSIC)

Maria Vittoria Barbieri, Postdoctoral Researcher, Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA - CSIC)