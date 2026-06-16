Est-ce sans danger de conserver le poisson dans des emballages en plastique ? Une nouvelle étude fait le point
par Ethel Eljarrat, Profesora de Investigación del Departamento de Química Ambiental, Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA - CSIC)
Maria Vittoria Barbieri, Postdoctoral Researcher, Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA - CSIC)
Une étude récente menée sur du poisson conservé dans du plastique montre que des substances chimiques (phtalates, bisphénol A pourtant interdit, etc.) migrent depuis l'emballage vers l'aliment.
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- mardi 16 juin 2026