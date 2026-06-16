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Observatoire des droits humains

Les baleines ont-elles l’oreille musicale ?

par Olivier Adam, Bioacousticien, Sorbonne Université
De nombreux cas d’interactions entre humains et cétacés à travers la musique ont été observés. Mais savons-nous, scientifiquement, si ces mammifères réagissent spécifiquement à la musique ?La Conversation


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