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Observatoire des droits humains

Une plante carnivore révèle un mécanisme inédit de mouvement ultrarapide sans muscle

par Joel Marthelot, Chercheur au CNRS, Aix-Marseille Université (AMU)
Yoel Forterre, Directeur de Recherche, Centre national de la recherche scientifique (CNRS); Aix-Marseille Université (AMU)
En un dixième de seconde, la dionée referme son piège. C’est bien trop rapide pour l’hypothèse privilégiée jusqu’à présent. Une nouvelle étude lève le voile sur la mécanique des plantes carnivores.La Conversation


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