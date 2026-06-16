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Soudan : la torture et les disparitions forcées se banalisent, dénoncent des enquêteurs de l’ONU

Au Soudan, la guerre s’enlise et les méthodes se durcissent : détentions arbitraires, torture, disparitions forcées deviennent des outils de contrôle de la population, alertent des enquêteurs indépendants de l’ONU. Alors que le conflit est entré dans sa quatrième année, la situation de protection des civils se dégrade fortement et atteint un niveau jugé catastrophique.


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© Nations Unies -
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