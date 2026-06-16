Le détroit d'Ormuz, premier test de l’accord conclu entre l'Iran et les États-Unis

L'annonce dimanche d'un accord de paix entre l'Iran et les États-Unis a fait naître l'espoir d'une désescalade au Moyen-Orient. Mais pour les Nations Unies, l'urgence est désormais de rouvrir le détroit d'Ormuz afin d'éviter que la guerre ne se transforme en crise alimentaire mondiale.



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