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« Certains doutent de l’existence d’Ebola » : en RDC, la confiance au cœur de la lutte contre l’épidémie

En République démocratique du Congo (RDC), touchée par Ebola, pour gagner la bataille contre la maladie, il faut avant tout gagner la confiance de la population, ont indiqué mardi des responsables des agences humanitaires.


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