Yémen : l'espoir suscité par l'accord irano-américain se heurte à la progression de la faim

L’annonce d’un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran ouvre la perspective d'un répit économique pour le Yémen, l'un des pays les plus pauvres du Moyen-Orient. Car derrière l'accalmie relative qui prévaut depuis plusieurs années dans le conflit yéménite se joue une autre bataille, plus immédiate : celle de la faim.



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