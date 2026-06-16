Réinstallation des réfugiés dans un nouveau pays : les besoins restent immenses

Près de 2,4 millions de personnes auront besoin d’être réinstallées en 2027, a annoncé mardi l’agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)n qui appelle à renforcer les programmes de réinstallation, véritable « bouée de sauvetage » pour les réfugiés les plus vulnérables.



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