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SARS-CoV-2, mpox, chikungunya, hantavirus, Ebola… Pourquoi les émergences virales se multiplient-elles ?

par Yannick Simonin, Virologiste spécialiste en surveillance et étude des maladies virales émergentes. Professeur des Universités, Université de Montpellier
Fragilisation des écosystèmes, intensification de l’élevage, urbanisation, mondialisation des échanges, conflits armés… les causes de l’augmentation de fréquence des émergences virales sont multiples.La Conversation


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