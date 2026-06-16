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Observatoire des droits humains

La maladie rénale est aussi une maladie du cerveau

par Mickaël Bobot, Maître de Conférence Universitaire - Praticien Hospitalier en Néphrologie, Aix-Marseille Université (AMU)
Les personnes dont les reins sont malades ont davantage de risque de développer des troubles cognitifs. En effet, les dysfonctionnements rénaux ont aussi des effets sur le cerveau.La Conversation


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