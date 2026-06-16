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Observatoire des droits humains

Pourquoi les conflits nous rendent-ils idiots ?

par Jean Poitras, Professeur titulaire en gestion de conflits, HEC Montréal
Conflits : quand le cerveau passe en mode défense, même les esprits les plus rationnels perdent en nuance et se braquent devant des solutions pourtant raisonnables.La Conversation


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