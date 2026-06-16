RCA. Le procès longtemps attendu de l’ancien président Bozizé pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité entaché par son absence

par Amnesty International

Réagissant à l’ouverture du procès de l’ancien président François Bozizé et de trois coaccusés devant la Cour pénale spéciale (CPS) en République centrafricaine, Marceau Sivieude, directeur régional d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, a déclaré : « Que François Bozizé soit jugé pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité, notamment pour […] The post RCA. Le procès longtemps attendu de l’ancien président Bozizé pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité entaché par son absence appeared first on Amnesty International. ]]>



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