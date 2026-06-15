Royaume-Uni. L’interdiction des réseaux sociaux aux personnes de moins de 16 ans est une mauvaise réponse à un bon diagnostic

par Amnesty International

À la suite de la décision du gouvernement britannique d’interdire l’accès des enfants et adolescent·e·s de moins de 16 ans aux réseaux sociaux, Kerry Moscogiuri, directrice d’Amnesty International Royaume-Uni, a déclaré : « Dans le cas présent, le diagnostic est bon, mais la réponse est mauvaise. « Le gouvernement britannique a raison de reconnaître que de nombreux enfants sont […] The post Royaume-Uni. L’interdiction des réseaux sociaux aux personnes de moins de 16 ans est une mauvaise réponse à un bon diagnostic appeared first on Amnesty International. ]]>



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