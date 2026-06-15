Face à l’IA, l’encyclique « Magnifica Humanitas » rappelle une idée parfois oubliée : travailler n’est pas seulement produire
par Hugo Gaillard, Maître de conférences HDR en sciences de gestion, Le Mans Université
Pierre-Louis Boyer, Maître de Conférences HDR en Histoire du droit et des institutions
La publication de l’encyclique « Magnifica Humanitas » est l’occasion de prendre du recul sur le rôle du travail face à l’IA, et permet d’ailleurs de dresser deux scénarios pour le futur…
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- lundi 15 juin 2026