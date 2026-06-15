Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Avec son encyclique sur l’IA, Léon XIV ne pense plus l’église comme une citadelle assiégée

par Jacques-Benoît Rauscher, Enseignant-chercheur en théologie morale sociale, UCLy (Lyon Catholic University)
L’encyclique du pape Léon XIV consacrée à l’intelligence artificielle, « Magnifica humanitas », signée le 15 mai 2026, inaugure pour le Vatican une nouvelle manière de prendre la parole dans l’espace public. Le souverain pontife part d’abord de la conception biblique de l’être humain et du but de son existence, revenant à des « fondamentaux » spirituels, à distance d’un catholicisme pensé comme « contre-modèle » sociétal. L’histoire de la « doctrine sociale de l’Église » permet de mieux saisir l’importance de cette évolution.

C’est un paradoxe plusieurs…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Comment les IA génératives grand public influencent le langage des publications académiques
~ Face à l’IA, l’encyclique « Magnifica Humanitas » rappelle une idée parfois oubliée : travailler n’est pas seulement produire
~ Le travail domestique des enfants : une réalité invisible et des inégalités tenaces
~ La situation géopolitique de l’Union européenne, entre vulnérabilité et robustesse
~ Le contrôle des voies maritimes : de l’Arctique à Ormuz, les nouveaux leviers de la puissance
~ Les maisons de santé pluriprofessionnelles : un modèle gagnant pour patients, soignants et systèmes de santé
~ Afrique du Sud : la xénophobie gagne du terrain, nourrie par les inégalités, alerte l'ONU
~ Le système mondial d’observation des océans est en danger : sans les États-Unis, l’Europe et l’Asie doivent jouer un rôle global
~ Le plus grand danger des entreprises qui se penchent sur leur passé ? S’écarter d’une « juste mémoire » pour instrumentaliser leur histoire
~ Malgré un engouement qui ne démord pas, les clubs de football professionnels féminins français n’ont toujours pas trouvé leur modèle économique
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter