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Les maisons de santé pluriprofessionnelles : un modèle gagnant pour patients, soignants et systèmes de santé

par Morgane Angibaud, Pharmacien d'officine & Maitre de conférence associé à l'UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, Nantes Université
Les maisons de santé, qui regroupent médecins généralistes, kinésithérapeutes, infirmiers, etc. améliorent-elles l’accès aux soins et la prise en charge, notamment des maladies chroniques ?La Conversation


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