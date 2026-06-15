Les maisons de santé pluriprofessionnelles : un modèle gagnant pour patients, soignants et systèmes de santé
par Morgane Angibaud, Pharmacien d'officine & Maitre de conférence associé à l'UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, Nantes Université
Les maisons de santé, qui regroupent médecins généralistes, kinésithérapeutes, infirmiers, etc. améliorent-elles l’accès aux soins et la prise en charge, notamment des maladies chroniques ?
Lire l'article complet
© La Conversation
- lundi 15 juin 2026