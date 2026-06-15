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Afrique du Sud : la xénophobie gagne du terrain, nourrie par les inégalités, alerte l'ONU

De hauts responsables des Nations Unies haussent le ton face à la recrudescence des violences xénophobes en Afrique du Sud. Tandis que le chef de l’OMS dénonce une « trahison tragique » de l’héritage de liberté du pays, le chef des droits de l’homme de l’ONU souligne le rôle de la pauvreté et des inégalités dans l’exacerbation des tensions visant migrants et réfugiés.


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© Nations Unies -
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