Le système mondial d’observation des océans est en danger : sans les États-Unis, l’Europe et l’Asie doivent jouer un rôle global

par Sabrina Speich, Professeure en océanographie et sciences du climat, École normale supérieure (ENS) – PSL

John Abraham, Associate Professor, Mechanical Engineering, University of St. Thomas

Kevin Trenberth, Distinguished Scholar, NCAR; Affiliate Faculty, University of Auckland, Waipapa Taumata Rau

Lijing Cheng, Professor at the Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences