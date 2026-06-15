Le système mondial d’observation des océans est en danger : sans les États-Unis, l’Europe et l’Asie doivent jouer un rôle global
par Sabrina Speich, Professeure en océanographie et sciences du climat, École normale supérieure (ENS) – PSL
John Abraham, Associate Professor, Mechanical Engineering, University of St. Thomas
Kevin Trenberth, Distinguished Scholar, NCAR; Affiliate Faculty, University of Auckland, Waipapa Taumata Rau
Lijing Cheng, Professor at the Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences
Arrêter de financer le système global de mesure de l’océan met en danger nos capacités de prévisions météorologiques et d’anticipation – ce qui coûterait au final bien plus cher que ce système lui-même.
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- lundi 15 juin 2026