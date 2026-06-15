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Le plus grand danger des entreprises qui se penchent sur leur passé ? S’écarter d’une « juste mémoire » pour instrumentaliser leur histoire

par Fatima Regany, Maître de conférences, LUMEN (ULR 4999), Université de Lille
Hélène Gorge, Maître de conférences, LUMEN (ULR 4999), Université de Lille, Université de Lille
Ludovic Cailluet, Associate Dean, Centre for Responsible Entrepreneurship, EDHEC Business School
L’histoire des entreprises appartient à tout le monde. Autant aux communicants férus de récits fédérateurs pour leurs clients et leurs collaborateurs qu’aux historiens qui prônent l’honnêteté sur les zones d’ombre. Pour éviter la réécriture du passé, des chercheurs appellent à promouvoir une éthique de la mémoire organisationnelle.

La construction du passé des organisations n’est jamais anodine ; elle est le produit d’un travail collectif, négocié, parfois conflictuel, entre des acteurs aux intérêts divergents. Par exemple, LacosteLa Conversation


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