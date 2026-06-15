Le plus grand danger des entreprises qui se penchent sur leur passé ? S’écarter d’une « juste mémoire » pour instrumentaliser leur histoire

par Fatima Regany, Maître de conférences, LUMEN (ULR 4999), Université de Lille

Hélène Gorge, Maître de conférences, LUMEN (ULR 4999), Université de Lille, Université de Lille

Ludovic Cailluet, Associate Dean, Centre for Responsible Entrepreneurship, EDHEC Business School