Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le Tchad met l'arabe sur un pied d'égalité avec le français dans les écoles : les enjeux politiques de cette décision

par Helga Dickow, Associate Researcher at the Arnold Bergstraesser Institut, Freiburg Germany, University of Freiburg
Dans la plupart des pays africains multilingues, la politique linguistique est un sujet très sensible et controversé. Elle touche à l'identité régionale, à la religion et au pouvoir politique – comme on le voit clairement au Tchad, en Afrique centrale.

Environ 130 langues sont parlées au Tchad, pays multiethnique et multiconfessionnel. Les deux langues officielles sont l'arabe standard et le français. Aucune des deux n'est originaire du pays et aucune…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Le système mondial d’observation des océans est en danger : sans les États-Unis, l’Europe et l’Asie doivent jouer un rôle global
~ Le plus grand danger des entreprises qui se penchent sur leur passé ? S’écarter d’une « juste mémoire » pour instrumentaliser leur histoire
~ Malgré un engouement qui ne démord pas, les clubs de football professionnels féminins français n’ont toujours pas trouvé leur modèle économique
~ Les attaques contre l'éducation ont augmenté de plus de 40 % dans le monde
~ Géorgie. Les autorités ont construit un système coordonné afin d’étouffer l’opposition et de consolider le pouvoir
~ Moyen-Orient : l'ONU salue l'accord de paix annoncé entre Washington et Téhéran
~ De l'exil à la médiation : le combat d'une jeune femme pour la paix en Centrafrique
~ Immigration : pourquoi le débat est-il si peu objectif ?
~ SARS-CoV-2, mpox, chikungunya, hantavirus, Ebola… Pourquoi les émergence virales se multiplient-elles ?
~ Lisztomanie : comment Franz Liszt est devenu la première idole de masse de l’histoire moderne
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter