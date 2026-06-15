Les attaques contre l'éducation ont augmenté de plus de 40 % dans le monde

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le système éducatif de Gaza est en ruines, ainsi que l’observait l’ONG Plan International en novembre 2025. © Plan International / Ahmed Salama (New York) – Au moins 8 500 attaques contre l’éducation ont été menées dans le monde en 2024-2025, soit une hausse de plus de 40 % par rapport à la précédente période de deux ans, selon le rapport « Education Under Attack 2026 » (« Attaques contre l'éducation 2026 »), publié aujourd’hui par la Coalition mondiale pour la protection de l’éducation contre les attaques (Global Coalition to Protect Education from Attack, GCPEA).…



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