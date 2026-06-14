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Moyen-Orient : l'ONU salue l'accord de paix annoncé entre Washington et Téhéran

Quelques heures après avoir mis en garde contre les risques d'une nouvelle escalade au Liban, les Nations Unies ont accueilli dimanche avec soulagement l'annonce d'un accord entre les États-Unis et l'Iran destiné à mettre fin à plus de 100 jours de guerre.


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© Nations Unies -
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