Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

De l'exil à la médiation : le combat d'une jeune femme pour la paix en Centrafrique

À Batangafo, dans le nord-ouest de la République centrafricaine, la guerre a laissé des traces visibles dans les quartiers, mais aussi dans les relations entre voisins.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Moyen-Orient : l'ONU salue l'accord de paix annoncé entre Washington et Téhéran
~ Immigration : pourquoi le débat est-il si peu objectif ?
~ SARS-CoV-2, mpox, chikungunya, hantavirus, Ebola… Pourquoi les émergence virales se multiplient-elles ?
~ Lisztomanie : comment Franz Liszt est devenu la première idole de masse de l’histoire moderne
~ Le Japon attire toujours plus d’étrangers, mais l’opinion publique se durcit
~ Arménie : un scrutin sous le signe de la géopolitique
~ Terres rares : l’Europe est-elle toujours dans la course ?
~ Comment les cotisations sociales redessinent les inégalités : la bataille avant l’impôt
~ Une Coupe du monde verte est-elle possible ?
~ La communauté hispanique, moteur économique oublié du « soccer » aux États-Unis
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter