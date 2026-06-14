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Lisztomanie : comment Franz Liszt est devenu la première idole de masse de l’histoire moderne

par Timothy McKenry, Professor of Music, Australian Catholic University
Femmes qui s’évanouissent, fleurs lancées sur scène, foules en délire : la légende de la Lisztomanie a traversé les siècles. Pourtant, les témoignages qui l’ont façonnée étaient souvent empreints de sensationnalisme, de misogynie et de jugements moraux.La Conversation


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